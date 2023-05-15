فرحة برشلونة لم تكتمل في ليلة التتويج

توفي فيران أوليفيا نجم نادي برشلونة وقائد منتخب إسبانيا المتوج بلقب كأس أوروبا لكرة القدم عام 1964، الأحد عن عمر ناهز 86 عاما.

وتوفي أوليفيا في نفس اليوم الذي شهد تتويج نادي برشلونة بلقبه الـ27 في الدوري الإسباني.

وقال برشلونة على موقعه على الإنترنت "يود نادي برشلونة أن يعرب عن تعازيه لأسرة وأصدقاء فيران أوليفيا، لاعب النادي السابق بين عامي 1956 و1969. أرقد بسلام".

El FC Barcelona vol expressar el seu sentit condol a la família i amics de Ferran Olivella, exjugador del Club entre 1956 i 1969. Descansi en pau. pic.twitter.com/L5lmREBK6P — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 14, 2023

وأضاف: "خلال الفترة التي قضاها كلاعب كان مدافعا من الدرجة الأولى".

وفاز مدافع برشلونة السابق الذي لعب أكثر من 500 مباراة مع العملاق الكتالوني، بالدوري الإسباني مرتين (1959 و1960) ورفع كأس الملك أربع مرات (1957 و1959 و1963 و1968).

كما عمل أوليفيا مديرا لبرشلونة في عهد الرئيس خوسيه لويس نونيس من 1989 إلى 1993.

المصدر: وكالات