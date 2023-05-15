ميسي يقتحم احتفالات برشلونة بلقب "الليغا"! (فيديو)

توج نادي برشلونة أمس الأحد، بلقب الدوري الإسباني للمرة 27 في تاريخه، وكان اسم أسطورة الفريق، ليونيل ميسي نجم الاحتفالات باللقب رغم غيابه ودفاعه حاليا عن ألوان باريس سان جيرمان.

وحسم برشلونة لقب الدوري رسميا بعد تغلبه على جاره ومضيفه إسبانيول 4-2 قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

وحقق برشلونة أول لقب له في "الليغا" من دون ميسي منذ عام 1998-1999، لكن اسم النجم الأرجنتيني الذي رحل عن الفريق عام 2021 كان حاضرا في احتفالات لاعبي الفريق بلقبهم الـ27 بالمسابقة.

وتردد اسم ميسي أولا في احتفالات فريقه القديم في غرف خلع الملابس من خلال البث المباشر لمدافع الفريق الكتالوني، الأوروغوياني رونالد أراوخو.

وانتشر الفيديو الذي يخاطب فيه أراوخو ميسي على الشبكات الاجتماعية، وشوهد الإسباني بالدي أيضا يرقص خلف الدولي الأوروغوياني.

كما رددت جماهير برشلونة هي الأخرى اسم ليو في احتفالاتها بفريقها المتوج بالدوري لأول مرة منذ سنوات دون ميسي.

وعلى المستوى الرسمي، قال خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة: "سنفعل كل ما في استطاعتنا لنستعيد ميسي. نعمل على فريق الموسم الجديد ونأمل في تعزيز الفريق".

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد أو يوقع لأي ناد مع ظهور تقارير عن عروض خيالية للعب في المملكة العربية السعودية بجانب برشلونة الذي رحل عنه قبل موسمين بسبب أزمة النادي الكتالوني الاقتصادية.

المصدر: goal.com