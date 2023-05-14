وزير الرياضة السابق يبدي رأيه حول إمكانية السماح لروسيا بالمشاركة في أولمبياد 2024

صرح وزير الرياضة الروسي السابق، بافيل كولوبكوف، بأنه لا يمكن التكهن بقرار السماح لروسيا بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال كولوبكوف في تصريحات لصحيفة "سبورت إكسبريس" الرياضية الروسية: "أحاول عدم التكهن بعيدا في المستقبل. كان هناك الكثير من التصريحات المختلفة. لم تكن المرة الأولى التي تحدث فيها باخ عن النظر في مشاركة الرياضيين الروس. دعونا نرى ما سيحدث. كثيرون، من حيث المبدأ، لا يمكنهم المشاركة، لأنه سيجري الاختيار. بصراحة، لا أريد أن أخدع نفسي. لنعش ونرى".

يذكر أن اللجنة التنفيذية التابعة للجنة الأولمبية الدولية، أوصت بأن تسمح الاتحادات الدولية للروس الذين لم يدعموا العملية العسكرية في أوكرانيا، كرياضيين محايدين.

المصدر: "rsport.ria.ru"