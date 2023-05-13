 
مباشر
عاجل
اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ الآن

رونالدو يكشف طريقة الحصول على قميصه مع توقيعه (فيديو)

الرياضة

رونالدو يكشف طريقة الحصول على قميصه مع توقيعه (فيديو)
instagram/cristiano
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vaxz

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، طريقة الحصول على فرصة الفوز بقميصه مع توقيعه.

ونشر رونالدو مقطع فيديو "ترويجي" عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يوقع على قميص مع "تدوينة جاء فيها: "للحصول على فرصة للفوز بقميصي الموقّع من قبلي، انقر على رابط @livescore ’s bio، ومن ثم قم بتنزيل تطبيق LiveScore المجاني".

إقرأ المزيد
هل يجلس رونالدو على دكة النصر للبدلاء؟.. الأسطورة الدعيع يرد (فيديو)
هل يجلس رونالدو على دكة النصر للبدلاء؟.. الأسطورة الدعيع يرد (فيديو)
إقرأ المزيد
والدة كريستيانو رونالدو تكشف حقيقة خلافاته مع جورجينا
والدة كريستيانو رونالدو تكشف حقيقة خلافاته مع جورجينا

يذكر أن كريستيانو رونالدو (38 عاما) أحرز 12 هدفا خلال 16 مباراة لعبها مع نادي النصر حتى الآن، منذ انضمامه إلى صفوفه مطلع العام الجاري.

المصدر: وسائل إعلام 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا