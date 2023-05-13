رونالدو يكشف طريقة الحصول على قميصه مع توقيعه (فيديو)

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، طريقة الحصول على فرصة الفوز بقميصه مع توقيعه.

ونشر رونالدو مقطع فيديو "ترويجي" عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يوقع على قميص مع "تدوينة جاء فيها: "للحصول على فرصة للفوز بقميصي الموقّع من قبلي، انقر على رابط @livescore ’s bio، ومن ثم قم بتنزيل تطبيق LiveScore المجاني".

For a chance to win my signed shirt, enter below and download the free @livescore apphttps://t.co/4re2eHf1BM



*18+. Ends (23:59) 19/05/23 GMT. T&Cs apply. pic.twitter.com/z1c459YBIl — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 12, 2023

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يذكر أن كريستيانو رونالدو (38 عاما) أحرز 12 هدفا خلال 16 مباراة لعبها مع نادي النصر حتى الآن، منذ انضمامه إلى صفوفه مطلع العام الجاري.

المصدر: وسائل إعلام