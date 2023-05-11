شاهد.. الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في دوري الأبطال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" للموسم (2022-2023).

ونشر الحساب الرسمي لـ"يويفا" على موقع "تويتر" مقطع فيديو للأهداف الأربعة المسجلة في مباراتي الدور قبل النهائي "للتشامبيونز ليغ" لاختيار الأفضل من بينهما.

⚽ De Bruyne

⚽ Džeko

⚽ Vinícius Júnior

⚽ Mkhitaryan



Who scored the best goal this week? #UCLGOTW || @Heineken — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 10, 2023

وأحرز النجم البلجيكي كيفن دين بروين لاعب مانشستر سيتي، هدفا رائعا في شباك مضيفه ريال مدريد (1-1) على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد، بتسديدة قوية "صاروخية" زاحفة من خارج منطقة الجزاء.

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وجاء هدف دي بروين ردا على الهدف الجميل الذي سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح فريق ريال مدريد في مرمى الفريق الإنجليزي، وبطريقة مشابهة من نفس المكان، بتسديدة قوية أيضا ولكن على ارتفاع أكبر.

وشهد "الديربي" الإيطالي بين قطبي مدينة ميلانو الكروي ميلان "الروسونيري" وإنتر ميلان "النيراتزوري"، فوز الأخير بهدفين رائعين من دون رد، وحملا توقيع كل من، المهاجم البوسني إيدين دجيكو، ولاعب خط الوسط الأرمني غينريخ مخيتاريان في الدقيقتين (8، 11) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "جيوزيبي مياتزا"، في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

المصدر: twitter/ChampionsLeague