الزمالك ينجو من كمين فريق مغمور في كأس مصر في الوقت الإضافي (فيديو)

استهل نادي الزمالك مشواره في مسابقة كأس مصر لكرة القدم للموسم (2022-2023) بفوزه بشق الأنفس على الفريق المغمور "بروكسي" (3-2) بعد التمديد مساء اليوم الثلاثاء، في دور الـ32 للمسابقة.

وسات التعادل الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لكل من الطرفين، فقد وقع على ثنائية نادي الزمالك كل من المدافعين المصري حاتم محمد سكر، والتونسي حمزة المثلوثي، في الدقيقتين (42، و78) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية نادي بروكسي، الذي تأسس عام 2018 ويلعب في دوري الدرجة الأولى، كل من كامل أحمد، وأحمد جمعة عند الدقيقتين (7، 56 من ضربة جزاء) على الترتيب.

واقتنص المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري هدف الفوز لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الإضافي الأول للقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى نادي الزمالك لاستعادة لقب كأس مصر الذي حققه لآخر مرة في موسم (2020-2021).

وصعد الزمالك بهذا الفوز إلى دور الـ16 لكأس مصر بشق الأنفس، في الوقت الذي تأجلت فيه مباراة الأهلي حامل اللقب ضد منتخب السويس لمشاركة "المارد الأحمر" في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل.

المصدر: RT