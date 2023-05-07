كومباني يمدد عقده مع بيرنلي بعد إعادته إلى الدوري الممتاز

كافأ نادي بيرنلي مدربه البلجيكي فنسان كومباني على قيادته للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتمديد عقده حتى 2028 وفق ما أعلن النادي الأحد.

وقال بيرنلي في بيان "بعد الفوز بلقب تشامبيونشيب (المستوى الثاني من الدوري الإنجليزي) في موسمه الأول في (ملعب) تورف مور، وقع المدرب عقدا جديدا لخمسة أعوام".

ونقل البيان عن المدافع الدولي البلجيكي السابق قوله "راودتني مشاعر جيدة في بيرنلي وتورف مور منذ اليوم الأول، وبالتالي بدا لي أنه من الطبيعي التوقيع لخمسة أعوام قادمة".

وبعدما غادر الدوري الممتاز نهاية الموسم الماضي، تألق بيرنلي في المستوى الثاني وحصد 98 نقطة في 45 مرحلة (من أصل 46)، وتصدر الترتيب بفارق 10 نقاط عن وصيفه شيفيلد يونايتد الذي عاد أيضا إلى "برميرليغ".

وكان بيرنلي ضم كومباني، بطل الدوري الممتاز أربع مرات كلاعب مع مانشستر سيتي، عام 2022 بعد هبوطه إثر ستة مواسم في "برميرليغ".

ومع هبوطه، تعين على بيرنلي تسديد جزء كبير من ديونه البالغة 78 مليون دولار وبيع عدد من لاعبيه الهامين.

ولكن كومباني (36 عاما)، المدرب السابق لأندرلخت، نجح في صناعة فريق جيد من الوجوه الجديدة، مستفيدا من علاقاته في بلجيكا ومع مانشستر سيتي لتعزيز تشكيلة بيرنلي.

المصدر: أ ف ب