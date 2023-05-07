وحيدا أمام المرمى.. مهاجم ليل يهدر "أسهل فرصة" في تاريخ الدوري الفرنسي (فيديو)

حقق مهاجم ليل، ريمي كابيلا، رقما قياسيا سليبا عندما أهدر فرصة تسجيل هدف محقق بغرابة خلال مباراة فريقه ضد ريمس أمس السبت، في الجولة الـ34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفي الدقيقة 56، وصلت كرة على طبق من ذهب إلى كابيلا على مشارف خط المرمى، وكان اللاعب بحاجة للمس الكرة فقط لتسجيل الهدف، لكن الكرة اصطدمت بقدمه لتذهب في تجاه الحارس الذي ارتمى عليها وأبعدها ببراعة عن مرماه.

Même le parcage avait déjà explosé😪 pic.twitter.com/13q4qVunqH — Au Stade Lillois ⚜️🚩 (@AuStadeLillois) May 7, 2023

🎥 | Misser van het jaar: Rémy Cabella krijgt deze kans er niet in https://t.co/1iHHrbo4FPpic.twitter.com/mpgXe6IYTS — Sportnieuws.nl (@Sportnieuwsnl) May 6, 2023

ووفقا لشبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، فإن هذه اللقطة هي أكبر فرصة ضائعة في الدوري الفرنسي هذا الموسم إذ وصلت نسبة وضع الكرة في الشباك إلى 96 بالمئة ورغم ذلك فقد أهدرها كابيلا.

0.96 - Le tir de Rémy Cabella face à Reims a une valeur Expected Goals de 0.96, soit la plus haute valeur xG pour un tir ne se terminant pas par un but cette saison en Ligue 1. Immanquable. pic.twitter.com/Zygwo6AJIY — OptaJean (@OptaJean) May 6, 2023

وهناك اعتقاد أن هذه أعلى نسبة ضائعة رصدتها "أوبتا" في تاريخ الدوري الفرنسي الحديث.

ولسوء حظ، كابيلا فقد خسر فريقه المباراة أيضا بهدف دون رد.

المصدر: "أوبتا"