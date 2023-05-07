بعد تهميشه.. هازارد يكشف موقفه من الاستمرار مع ريال مدريد

ما زال صانع الألعاب البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، يطمح في محو الصورة العالقة في أذهان جماهير ناديه عنه، وسيكون أمامه سنة لتحقيق ذلك.

وتوج ريال مدريد أمس السبت بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على أوساسونا 2-1.

وأكد هازارد لراديو "كادينا سير" عقب المباراة التي لم يشارك فيها: "إكمال السنة المتبقية في عقدي؟ بالطبع".

وواصل النجم البلجيكي الذي بدا غاضبا خلال حفل تتويج لاعبي الريال بلقب كأس إسبانيا بسبب تعرضه للتهميش وقلة مشاركاته مع الفريق الملكي "تمنيت لعب دقائق أكثر، كانت سنة صعبة لكن بفريق كبير جدا".

وشدد الدولي البلجيكي السابق على ارتباطه بعلاقات جيدة مع مدربه وزملائه "لدي علاقة جيدة مع المدرب وزملائي. أود اللعب، لكن أعرف مدى صعوبة ذلك وأعلم بأن علي العمل للوصول إلى ذلك".

وينتهي عقد هازارد مع ريال مدريد في صيف 2024، ولم يحقق اللاعب المأمول منه منذ قدومه إلى الفريق في صيف 2019.

كما يقضي أغلب الوقت خارج قائمة الفريق بسبب الإصابات.

ولعب صاحب الـ32 عاما مباريات قليلة هذا الموسم بواقع 5 في الدوري و3 في دوري الأبطال ومباراة واحدة في مسابقة كأس إسبانيا.

المصدر: وكالات