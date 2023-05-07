استقالة رئيس الاتحاد الإيراني لألعاب القوى بعد مشاركة نساء في سباق بلا حجاب

تقدم رئيس الاتحاد الإيراني لألعاب القوى هاشم صيامي، باستقالته بعد مشاركة نساء لم يضعن الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية بنشاط رياضي في جنوب البلاد، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأوردت وكالة "إرنا" يوم الأحد "استقال هاشم صيامي من منصبه بسبب الجدل المرتبط بمنافسة لسباق التحمل في شيراز".

وأكد صيامي في تصريحات نقلتها "إرنا"، أن اتحاد القوى لم يكن المنظم للسباق، وأن لا رابط بين الاتحاد واللواتي شاركن فيه من دون الحجاب.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام إيرانية مشاركة عدد من السيدات بلا حجاب في السباق الذي أقيم الجمعة.

وأعلن المدعي العام لمحافظة فارس، ومركزها شيراز، الأحد أنه سيستدعي منظمي السباق للحصول على "إيضاحات".

وتأتي هذه الواقعة بعد أقل من شهر على إعلان الشرطة الإيرانية أنها ستبدأ اعتبارا من منتصف أبريل، التشدد في تطبيق قوانين وضع الحجاب الإلزامي في إيران منذ الثورة الإسلامية لعام 1979، وتحديد اللواتي يخالفنها ومعاقبتهن.

وشهدت إيران في الأشهر الماضية احتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجولن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكن عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.

ولكن السلطات تؤكد بشكل متكرر أن القوانين تقتضي التزام الحجاب وأنها ستعاقب اللواتي يمتنعن عن ذلك.

المصدر: أ ف ب