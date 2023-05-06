مشجع الأهلي الكفيف صاحب اللقطة الأبرز في مباراة السوبر يفاجئ الجماهير بوظيفته في الإمارات (فيديو)

رصدت عدسات الكاميرا بملعب مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري، العديد من المشاهد الخاصة بالجمهور في المدرجات، إلا أن مشجعا واحدا جذب الأنظار إليه خلال المباراة.

وبعد المباراة التي أقيمت أمس الجمعة في العاصمة الإماراتية أبوظبي وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، انتشر على نطاق واسع صورة لمشجع للأهلي كفيف، كان يستمع بالمباراة من المدرجات عبر هاتف (راديو في هاتفه) يحمله في يده ويضعه أسفل أذنيه مباشرة حتى يتمكن من الاستماع بوضوح إلى المباراة في ظل الصخب الجماهيري الموجود حوله.

وظهر على وجه المشجع "الأهلاوي"، التأثر والانسجام مع المباراة، حيث تبين فيما بعد أن المشجع هو الشيخ القارئ أحمد إبراهيم حسن في العقد الرابع من عمره، وعاشق للأهلي منذ الصغر، حيث يحرص دائما على تشجيعه في مختلف المباريات.

#الاهلي_بيراميدز

القارئ أحمد إبراهيم حسن مشجع الأهلي الكفيف pic.twitter.com/jATCPm4gS2 — Mostafa Zakaria Taha (@Mostafa69483327) May 5, 2023

ويعمل أحمد إبراهيم، ابن مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، إماما لأحد المساجد في إمارة دبي، منذ ما يقرب من ثماني سنوات، وتخرج من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وحفظ القرآن كاملا.

وقال إبراهيم في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، إنه عاشق للنادي الأهلي من الصغر ويتابع المباريات صوتيا، مضيفا أنه عند علمه بوجود النادي الأهلي في الإمارات قرر أن يكون متواجد داخل الملعب لتشجيع الفريق الذي يعشقه.

وتابع أن اللقطة الأبرز في مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي ظهر فيها كان يستمع للمباراة صوتيا خلال هاتفه في جو حماسي وسط وجود الجماهير في المدرجات.

المصدر: وكالات