مان سيتي يتجاوز ليدز ويعزز موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب ضيفه ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف يوم السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتكفل الدولي الألماني إلكاي غوندوجان بتسجيل هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين 19 و27.

وأتيحت فرصة ذهبية لغوندوجان في الدقيقة 83 لتسجيل "هاتريك" (ثلاثة أهداف)، لكنه لم يفلح في ترجمة ركلة جزاء إلى هدف.

وبعدها بدقيقتين، أحرز الإسباني رودريغو هدف ليدز الوحيد.

وبهذه النتيجة، عزز مانشستر سيتي موقعه في صدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 82 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط من أقرب منافسيه أرسنال، بينما تجمد رصيد ليدز عند 30 نقطة في المركز الـ17.

المصدر: RT