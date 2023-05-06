انطلق بالكرة من مرماه إلى مرمى المنافس.. هيرنانديز يهز شباك لاتسيو بهدف عالمي (فيديو)

أحرز الظهير الأيسر الدولي الفرنسي، ثيو هيرنانديز، هدفا عالميا لفريقه ميلان في شباك لاتسيو في مباراة جمعت الفريقين يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وخلال إحدى الهجمات لنادي لاتسيو، وصلت كرة عرضية لحارس ميلان، مايك مينيان، الذي أمسك بالكرة قبل أن يمررها لهرنانديز، الذي انطلق من حدود منطقة جزاء ميلان ليراوغ لاعبي لاتسيو قبل أن يصوب الكرة ببراعة بيسراه لتسكن شباك لاتسيو وتعلن عن الهدف الثاني لـ"الروسونيري" في الدقيقة 29.

GOAL | Milan 2-0 Lazio | Theo Hernandez



GREAT GOALpic.twitter.com/KSuOOo4lij — VAR Tático (@vartatico) May 6, 2023

وكان ميلان قد تقدم بالهدف الأول عن طريق لاعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في الدقيقة 17.

وشهدت المباراة التي انتهت بفوز ميلان بهدفين دون رد، تعرض نجم "الروسونيري" رافايل لياو، للإصابة مطلع المباراة ليتم استبداله.

واشتكى الدولي البرتغالي البالغ 23 عاما من آلام في الجزء العلوي من فخذه الأيمن، بعد تسارع على الجهة اليسرى.

وجاءت إصابة لياو قبل أربعة أيام من مواجهة فريقه ضد غريمه إنتر في نصف نهائي دوري الأبطال.

المصدر: RT