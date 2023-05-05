بعد معلومات اختفاء لاعبة عراقية في فرنسا.. الاتحاد العراقي: وفدنا الرسمي عاد بكامل عدده

أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الجمعة بيانا حول ما أشيع عن "اختفاء لاعبة عراقية في فرنسا".

وذكر الاتحاد في البيان أن "الوفد النسوي المتواجد حاليا في فرنسا غير تابعٍ لنا، والوفد النسوي الذي برعاية الاتحاد ذهب إلى باريس للفترة من 12/2 إلى 18/2 للدخول في ورش تدريب ومعايشة بإشراف مدربين تابعين إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حسب الاتفاقية المبرمة مع الجانب الفرنسي، وعاد الوفد إلى العراق بكامل العدد، وأدى مهمته بانسيابية عالية".

وتتداول وسائل إعلام عراقية منذ يومين معلومات عن اختفاء لاعبة عراقية في فرنسا خلال معسكر تدريبي أقيم هناك لمنتخب كرة القدم.

المصدر: RT