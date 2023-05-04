نيوكاسل المملوك سعوديا يستعد لإبرام أغلى صفقة في تاريخه من برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن نادي نيوكاسل الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمار السعودي، يستعد لإبرام صفقة ضخمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من خلال ضم البرازيلي رافينيا من برشلونة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه سيتعين على نيوكاسل دفع 80 مليون يورو، إذا أراد التعاقد مع رافينيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تمت الصفقة بالمبلغ الذي سيطلبه برشلونة (80 مليون يورو)، فسيصبح حينها رافينيا أغلى لاعب يضمه نيوكاسل في تاريخه.

ويعتبر المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، القادم من ريال سوسييداد في الصيف الماضي، هو أغلى صفقة في تاريخ نيوكاسل حاليا، بعد أن انضم مقابل 70 مليون يورو.

ولن تكون مهمة نيوكاسل في التعاقد مع رافينيا هينة، في ظل اهتمام فريقي أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين أيضا بالحصول على خدمات الجناح البرازيلي.

جدير بالذكر أن رافينيا خاض مع برشلونة 45 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، أحرز خلالها 10 أهداف مع تقديم 11 تمريرة حاسمة.

المصدر: "موندو ديبورتيفو"