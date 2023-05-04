كلوب يدعو إلى السماح للمدربين بـ"تحدي" الحكام مثل مدربي الهوكي

دعا مدرب ليفربول يورغن كلوب إلى أن تسير كرة القدم على خطى رياضات أخرى، ويسمح للمدربين بتحدي قرار الحكام خلال المباريات، وذلك بعد الذي حصل مع فريقه السابق دورتموند ضد بوخوم.

ولكلوب تاريخ طويل مع الحكام وآخر فصوله كان الأحد الماضي في الفوز المثير لليفربول على ضيفه توتنهام 4-3 في الدوري الممتاز، حيث تهجم على الحكم بول تييرني ما دفع الاتحاد الإنجليزي للعبة إلى فتح تحقيق بحق المدرب الألماني.

وفي حديث مع مجلة "كيكر" الألمانية الخميس، رأى كلوب إن فكرة تمكن المدرب من تحدي قرار الحكم بشكل رسمي خلال المباريات في حال الشك بوضع ما، أعطت ثمارها في رياضات أخرى.

وقال "التحدي سيكون حلا لتفادي حصول شيء مماثل مرة أخرى في المستقبل"، معتبرا تحدي قرار الحكم "فكرة مثيرة للاهتمام بالنسبة لكرة القدم".

وبالنسبة لكلوب "هناك العديد من الأمثلة الجيدة على كيفية عمل تحدي قرار الحكام من أجل مراجعة لقطة ما، قائلا "في لعبة الهوكي على سبيل المثال، أثبت التحدي جدارته منذ فترة طويلة".

ويسمح دوري كرة القدم الأمريكية "أن أف أل" للمدربين بتحدي قرارات الحكام أثناء المباريات، على غرار دوري كرة السلة الأمريكي "أن بي أيه" والرياضات الأخرى مثل دوري الركبي، بينما يسمح في التنس للاعبين واللاعبات بمراجعة كرة ما للتأكد من أنها كانت خارج الملعب أو على الخط أو داخله.

وكان دورتموند دفع الجمعة ثمن خطأ تحكيمي حرمه من ركلة جزاء ضد بوخوم (1-1) وتسبب في تنازله عن الصدارة لصالح غريمه بايرن ميونخ في الأمتار الأخيرة من الدوري الألماني.

وأقر كل من الاتحاد الألماني لكرة القدم والحكم المعني، بخطأ فادح في عدم منح ركلة جزاء لدورتموند أمام بوخوم، ما قد يكلفه اللقب في نهاية المطاف.

المصدر: أ ف ب