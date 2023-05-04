دورة مدريد.. الروسي كاراتسيف إلى نصف النهائي الأول له في الماسترز

حقق الروسي أصلان كاراتسيف، المصنف 121 عالميا، إنجازا شخصيا ببلوغه الدور نصف النهائي لدورة مدريد الألف نقطة للماسترز في التنس، بفوزه الخميس على الصيني جانغ جينجين 7-6 و6-4.

ولم يسبق لابن الـ29 عاما الذي يبقى أفضل إنجاز له وصوله إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021، أن خاض غمار المربع الأخير لإحدى دورات الألف نقطة للماسترز.

Sweet victory ✨



This is the moment @AsKaratsev secured a spot in his first-ever Masters 1000 SF!@MutuaMadridOpen | #MMOpenpic.twitter.com/YRHwH1r3F7 — ATP Tour (@atptour) May 4, 2023

وسيلتقي بفضل هذا الإنجاز الذي سيجعله قريبا من نادي الخمسين الأوائل في تصنيف رابطة المحترفين في إصدار الاثنين المقبل، في دور الأربعة، مع الفائز من المباراة التي ستجمع لاحقا بين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس عالميا، والألماني يان-لينارد شتروف الـ65.

وفي المباريات السبع التي خاضها في دورة مدريد، بينها اثنان في التصفيات، لم يتنازل كاراتسيف سوى عن مجموعة واحدة وكانت في مباراته مع الأسترالي أليكس دي مينور في الدور الثالث حيث فاز 6-3 و4-6 و6-4.

المصدر: وكالات