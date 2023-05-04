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باللغة العربية.. رونالدو يرد على الشائعات بكلمتين

الرياضة

باللغة العربية.. رونالدو يرد على الشائعات بكلمتين
AFP
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رد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي باللغة العربية على الشائعات التي لاحقته في الأيام القليلة الماضية.

ونشر كريستيانو رونالدو صورة له من تدريبات النصر على حسابه ugn "تويتر"، وكتب عليها باللغة العربية: "أنا عالمي".

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وزعمت تقارير عدة في الفترة الأخيرة أن كريستيانو رونالدو يرغب في مغادرة النصر خلال الصيف المقبل، بعد 4 أشهر فقط من انضمامه للفريق الملقب بـ"العالمي".

وجاء ذلك عقب خسارة النصر فرصة الفوز بلقبي السوبر وكأس الملك، بينما يكافح في دوري روشن السعودي للمحترفين للحفاظ على فرصه في التتويج باللقب.

ويرتبط النجم البرتغالي بعقد مع النصر السعودي حتى صيف 2025، وكان قد انضم إلى الفريق الأصفر خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

المصدر: twitter/Cristiano

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