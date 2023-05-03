"الملك المصري".. ليفربول يحتفي بإنجاز صلاح التاريخي

احتفى نادي ليفربول بالدولي المصري محمد صلاح بعد تسجيله هدف فوز "الريدز" على ضيفه فولهام 1-0، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "محمد صلاح سجل في 8 مباريات متتالية على (ملعبنا) أنفيلد.. ثالث لاعب في تاريخ فريقنا يحقق هذا الرقم".

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Goals in 8 consecutive appearances at Anfield for @MoSalah. Only the third player in our history to do so.



Egyptian King 👑 pic.twitter.com/BzA65WXbaC — Liverpool FC (@LFC) May 3, 2023

وختم ليفربول تدوينته بوصف صلاح بـ"الملك المصري".

8 - Mohamed Salah has scored in each of his last eight home games in all competitions (9 goals), the longest scoring run by a Liverpool player at Anfield since Luis Suárez in January 2014 (also 8). Kingdom. pic.twitter.com/9G1c1Ytitq — OptaJoe (@OptaJoe) May 3, 2023

ومن جهتها، قالت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم: "سجل محمد صلاح في كل من آخر ثماني مباريات على أرضه في جميع المسابقات (9 أهداف)، وهذه أطول سلسلة تهديفية للاعب في الريدز على ملعب أنفيلد، منذ لويس سواريز في يناير 2014 (سجل في 8 مباريات متتالية أيضا)".

أما شبكة "سكواوكا"، فأكدت أن صلاح يحتل المركز الثالث هذا الموسم، كأكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز (تسجيل وصناعة)، برصيد 25 هدفا، وراء نجم توتنهام هاري كين (28)، وهداف مانشستر سيتي إرلينغ هالاند (41).

المصدر: "أوبتا" + "سكواوكا"