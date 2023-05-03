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الإصابة تبعد منديش عن سان جيرمان حتى نهاية الموسم

الرياضة

الإصابة تبعد منديش عن سان جيرمان حتى نهاية الموسم
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سيفتقد باريس سان جيرمان خدمات الظهير البرتغالي نونو منديش لما تبقى من الموسم بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها الأحد ضد لوريان في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وفق ما أعلن النادي الباريسي.

وقال بطل ومتصدر الدوري الفرنسي في بيان الأربعاء "بعد تعرضه لإصابة في أوتار الجزء العلوي من الفخذ الأيمن في المباراة الأخيرة ضد لوريان، لن يكون نونو منديش قادرا على معاودة المنافسة لما تبقى من الموسم".

ودخل منديش كبديل في المباراة التي خسرها سان جيرمان على أرضه 1-3، وتعرض "لإصابة عضلية" في الدقائق الأخيرة بحسب ما أفاد مدربه كريستوف غالتييه بعد اللقاء.

وسبق للبرتغالي البالغ 20 عاما، أن غاب أيضا عن المباراة التي سبقتها ضد أنجيه، وهو الذي أصيب في الفخذ الآخر خلال مشاركته مع بلاده في مونديال قطر نهاية العام الماضي ولم يعاود اللعب حتى أواخر يناير.

وانضم منديش إلى لائحة طويلة من المصابين في سان جيرمان أبرزهم البرازيلي نيمار وبريسنيل كيمبيمبي ونوردي موكييلي.

ويفتقد سان جيرمان أيضا في مباراته المقررة الأحد ضد تروا خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإيقافه بعد رحلته الترويجية الى السعودية من دون إذن النادي.

المصدر: وكالات

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