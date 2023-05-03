"أنت بخير في مكانك لا نريدك!".. فريق إنجليزي يسخر من إمكانية ضمه رونالدو

"لا نريدك، أنت بخير في مكانك"، بهذه الرسالة سخر فريق بروملي الإنجليزي المغمور من إمكانية تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.

ورغم سجله التهديفي الجيد مع النصر في الدوري السعودي، إلا أنه يشاع بأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات يريد مغادرة النادي السعودي، لتبدأ التكهنات حول مستقبله.

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الراعي الرسمي لنادي بروملي الذي يلعب بالدوري الوطني الإنجليزي، قام بالسخرية من حال رونالدو عبر تغريدة على موقع "إنستغرام" محاولا إقناع الفريق المغمور بضم صاحب الـ38 سنة.

وكتبت شركة "فاناراما" الراعية للنادي: "الوقت ليس متأخرا، يمكنك ارتداء القميص الأبيض الموسم القادم يا كريستيانو".

وجاء رد الحساب الرسمي للفريق المغمور: "لا نريده، هو بخير في مكانه".

المصدر: goal.com