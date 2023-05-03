وفاة البطلة الأولمبية الأمريكية توري بوي عن عمر ناهز 32 عاما

توفيت البطلة الأولمبية والعالمية، العداءة الأمريكية توري بوي، عن عمر ناهز 32 عاما، وفقا لشركتها الإدارية والاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وكتبت شركة "أيكون مانجمنت" في موقعها الرسمي الأربعاء "نحن مدمرون بتقاسمنا معكم أخبارا محزنة جدا عن وفاة توري بوي".

وأضافت "لقد فقدنا زبونة، وصديقة عزيزة، وابنة وأختا. كانت توري بطلة.. منارة ضوء كانت ساطعة جدا! قلبنا محطم حقا وصلواتنا ترافق العائلة والأصدقاء".

ولم تكشف الشركة سبب وفاة العداء الأمريكية.

ونعى الاتحاد الدولي لألعاب القوى بوي في بيان على صفحته في "فيسبوك": "يشعر الاتحاد الدولي لألعاب القوى بحزن عميق لوفاة توري بوي، بطلة العالم في سباق 100 م عام 2017 والحاصلة على العديد من الميداليات الأولمبية. تعازينا لعائلتها وأصدقائها".

وتحولت بوي التي ربتها جدتها في ريف ميسيسيبي، من الوثب الطويل إلى سباقات السرعة في عام 2014 وكانت أسرع امرأة في العالم في سباق 100 متر في العام ذاته.

وفازت بوي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بذهبية سباق التتابع أربع مرات 100 متر مع منتخب بلادها وفضية سباق 100 متر وبرونزية سباق 200 م.

كما توجت بوي باللقب العالمي في سباق 100 متر والتتابع 100 م في بطولة العالم في لندن عام 2017.

ولا تزال بوي هي العداءة الأمريكية الوحيدة المتوجة بلقب أولمبي أو عالمي في سباق 100 متر منذ كارميليتا جيتر في عام 2011 في مدينة دايغو الكورية الجنوبية.

ولم تشارك بوي في أولمبياد طوكيو 2020، وكانت آخر مشاركة لها بشكل عام في يونيو 2022 في سباق 200 م في فلوريدا.

المصدر: أ ف ب