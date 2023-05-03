الدوري الإنجليزي.. ليدز المهدد بالهبوط يقيل مدربه غراسيا ويعين ألاردايس

أقال ليدز يونايتد الذي يكافح للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مدربه الإسباني خافي غراسيا وعين سام ألاردايس بدلا منه حتى نهاية الموسم، حسب ما أعلن في بيان الأربعاء.

وبعد يوم من إقالة مديره الرياضي الإسباني فيكتور أورتا، أعلن ليدز رحيل المدرب السابق للسد القطري رفقة جهازه الفني.

وبعد قدومه إلى ليدز في فبراير الماضي، سيرحل غراسيا برصيد هزيل بلغ أربع خسارات في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي، ليحتل حاليا المركز السابع عشر، بفارق الأهداف عن نوتنغهام فوريست الثامن عشر المؤدي للهبوط إلى المستوى الثاني (تشامبيونشيب).

وجاء في بيان النادي "يؤكد ليدز أن خافي غراسيا سيترك النادي بعد 12 مباراة على رأس الفريق. سيرحل أيضا زيغور أرانالدي، ميكل أنتيا وخوان سويا الذين انضموا إلى غراسيا".

وتابع النادي "سيشرف على المباريات الأربع المتبقية المدرب الخبير سام ألاردايس".

من جهته، قال ألاردايس في تصريح لراديو "تالك سبورت" إن الأمر استغرق "ثانيتين" فقط للموافقة على تولي المنصب.

وأضاف "لقد صدمت. لم أفكر قط في هذه المرحلة من الموسم.. اعتقدت أنه لن تكون هناك مناصب".

وأصبح المدرب السابق لبولتون، نيوكاسل، وست هام ومنتخب إنجلترا، المدرب الثالث لليدز هذا الموسم بعد الأمريكي جيسي مارش وغراسيا.

وتنتظر ليدز مباريات بالغة الصعوبة، على أرض مانشستر سيتي حامل اللقب، ثم يستقبل نيوكاسل الثالث قبل مواجهة مضيفه وست هام المهدد بالهبوط وتوتنهام السادس.

المصدر: أ ف ب