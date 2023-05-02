وسط أنباء عن رغبته في الرحيل عن النصر.. فريق عريق مرشح لضم رونالدو

برز نيوكاسل الإنجليزي، كواحد من الأندية المرشحة للتعاقد مع كريستيانو رونالدو وسط تقارير عن سعي المهاجم البرتغالي المخضرم لإنهاء رحلته مبكرا مع النصر السعودي.

ويستمر عقد اللاعب البالغ من العمر 38 عاما مع نادي النصر حتى عام 2025، وهي صفقة صاغها بعد موافقته المتبادلة على ترك مانشستر يونايتد في نوفمبر من العام الماضي.

إقرأ المزيد

وظهر رونالدو في حالة جيدة من التهديف مع الفريق السعودي منذ وصوله في يناير الماضي، حيث سجل 12 هدفا.

ويحتل النصر حاليا المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين بفارق ثلاث نقاط فقط عن الاتحاد المتصدر علما بأن الأخير يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

ومع ذلك، يشاع بأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات يريد مغادرة النادي السعودي بعد أشهر فقط من وصوله، حيث برز فريقه السابق ريال مدريد كأحد المرشحين لضم "الدون" ولكن ليس كلاعب.

وبحسب صحيفة "آل ناسيونال" الإسبانية، فإن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض لرونالدو لكن ليس كلاعب، حيث ينوي تعيينه سفيرا للنادي.

ويقول التقرير إن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يرى أن رونالدو لن يرفض العودة للارتباط بريال مدريد ليشغل منصب سفير النادي حيث يقتنع رئيس النادي الإسباني أن دور النجم البرتغالي كلاعب انتهى في سانتياغو برنابيو.

ويشاع أيضا، أن شريكة رونالدو، جورجينا رودريغيز، تتوق للعودة إلى مدريد حيث التقى الثنائي، لكن العودة إلى إسبانيا ليست الخيار الوحيد الذي يمتلكه المهاجم حيث يبرز أيضا اسم نادي نيوكاسل المملوك سعوديا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، سيحصل على زيادة "ضخمة" في ميزانية الانتقالات الخاصة به في حال احتل فريقه أحد المراكز الأربعة في الدوري الإنجليزي وتأهل للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل علما بأن نيوكاسل يحتل حاليا المركز الثالث في الدوري وذلك قبل خمس جولات من انقضاء المسابقة.

ولكن "ديلي ميل" شددت على أن نيوكاسل لن يكسر هيكل الأجور هذا الصيف، على الرغم من استهدافه لاعبين بارزين أمثال ديكلان رايس وماسون ماونت.

وكانت تقارير إعلامية ربطت رونالدو بالانضمام لنيوكاسل بعد توقيعه للنصر، حيث زعمت تلك التقارير وجود بند في عقد "الدون" مع النصر يتيح إعارته إلى نيوكاسل حال بلوغ الفريق دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المصدر: ديلي ميل