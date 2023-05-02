اللجنة الهندسية تنهي الجدل بشأن حضور الجماهير مباريات الدوري السوري

منذ وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، منع الاتحاد السوري لكرة القدم المشجعين من حضور المباريات في المدرجات بينما طالبت الأندية بعودتهم لمواجهة العجز المالي.

وأنهت اللجنة الهندسية المكلفة بالكشف على الملاعب والصالات كل الجدل الدائر حول حضور الجماهير مباريات الدوري السوري لكرة القدم، بعد أن قدمت تقريرها يوم الثلاثاء للاتحاد الرياضي العام.

وأكدت اللجنة في تقريرها عدم سلامة العديد من الملاعب والصالات وبالتالي عدم الموافقة على حضور الجماهير للمباريات.

وعقب فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام على قرار اللجنة الهندسية لوسائل الإعلام بقوله: "سلامة الجماهير أهم من حضورهم الملاعب، نحن حريصون على حضور الجماهير ومتابعة فرقهم مباشرة لكن حرصنا على سلامة الجميع أكبر بكل تأكيد".

وأضاف: "الموضوع يتعلق بالسلامة العامة والمؤسف أن البعض يحاول تسجيل مواقف على قرار المنع وهذا أمر محزن، وعند انتهاء الموسم، سيتم إجراء الأعمال الإنشائية المطلوبة لتكون كل صالاتنا وملاعبنا في جاهزية تامة قبل انطلاق الموسم الجديد".

المصدر: وكالات