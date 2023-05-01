الدوري الإسباني.. أتلتيك بلباو يفشل في اللحاق بالمراكز القارية

فشل أتلتيك بلباو في اللحاق بالمراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية، باكتفائه بالتعادل ضد مضيفه ريال مايوركا 1-1 ضمن منافسات المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم الاثنين.

وكادت الأمور أن تكون أسوأ لبلباو كونه خطف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء للغاني إنياكي وليامس، بعد أن افتتح الكوري الجنوبي كانغ-إن التسجيل لمايوركا في الدقيقة 58.

وهذه هي المباراة الثانية تواليا من دون فوز لبلباو بعد سقوطه ضد إشبيلية في المرحلة الماضية.

ورفع النادي الباسكي رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع على بعد نقطتين من ريال بيتيس السادس الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة إلى المسابقات القارية.

من جهته، رفع مايوركا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويلعب لاحقا إشبيلية الثاني عشر مع ضيفه جيرونا العاشر في ختام المرحلة.

المصدر: وكالات