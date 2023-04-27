أمير سعودي "يغرد" احتفالا بصعود فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

احتفى الأمير السعودي عبد الله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد، بنجاح الفريق في التأهل إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" للموسم (2023-2024).

وجاء صعود نادي شيفيلد يونايتد إلى مصاف أندية دوري الأضواء، بعد الفوز على نادي ويست بروميتش بثنائية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ38 لدوري "تشامبيون شيب"، وضمانه المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 85 نقطة، قبل 3 مباريات من ختام البطولة.

ونشر نادي شيفيلد يونايتد عبر حسابه على موقع "تويتر" فيديو يظهر احتفال الأمير عبد الله بن مساعد مع جماهير فريقه، بمناسبة الصعود إلى أحد أكبر الدوريات حول العالم.

فوق السماء عالي .. يا محقق آمالي 😍



متّحدون إلى الأبد 🤝 pic.twitter.com/L7BkHrOsEG — شيفيلد يونايتد (@SUFCArabic) April 26, 2023

وغرد الأمير السعودي: "الحمدلله رب العالمين"، ردا على منشور النادي الذي يشير إلى قيادته للفريق إلى الوصول للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية بعد عام 2019.

🙏⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️🙏



الحمدلله رب العالمين https://t.co/PeiGW3fffK — Abdullah Bin Mosaad (@Saudi49er) April 26, 2023

وتأهل نادي شيفيلد يونايتد إلى دوري "البريمير ليغ"، رفقة نفريق بيرنلي الذي توج بلقب بطل دوري الدرجة الأولى عقب انفراده بالصدارة بـ95 نقطة، تحت إشراف المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، مدافع مانشستر سيتي سابقا.

المصدر: وكالات