إنتر ميلان يقضي على حلم "السيدة العجوز" الأخير (فيديو)

تأهل نادي إنتر ميلان إلى نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم على حساب ضيفه يوفنتوس، بفوزه عليه (1-0) في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء بمدينة ميلانو.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للمدافع فيديريكو ديماركو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "للنيراتزوري" عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وتفوق نادي إنتر ميلان في طريقه إلى نهائي كأس إيطاليا على فريق يوفنتوس (2-1) في مجموع المباراتين، بعد تعادلهما في مباراة الذهاب بهدف لكل منهما.

وسيكون فريق إنتر ميلان في النهائي، بانتظار الفائز من مواجهة فريقي فيورنتينا وكريمونيزي.

في المقابل، خرج يوفنتوس صفر اليدين من الألقاب المحلية في الموسم الكروي الحالي، ولكن لديه فرصة الفوز بلقب قاري، بعد تأهله إلى الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وسيواجه فيه إشبيلية الإسباني.

المصدر: RT