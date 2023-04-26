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صاحب مطعم في الجزائر يتلقى رسالة "مفاجئة" من ميلان فريق إسماعيل بن ناصر (فيديو)

الرياضة

صاحب مطعم في الجزائر يتلقى رسالة
Globallookpress /IMAGO/www.imagephotoagency.it
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نشر صاحب مطعم "للبيتزا" في الجزائر، يدعى سفيان، مقطع فيديو قال فيه إنه تلقى مراسلة رسمية من نادي ميلان الإيطالي، طالبه فيها بإزالة اسم النادي وشعاراته عن واجهة المطعم وداخله.

وأكد سفيان ويلقب بـ"ميلانو" أنه استجاب لطلب نادي ميلان، مشيرا إلى أنه لم يكن يتطلع لجني الأرباح من وراء استخدام اسم النادي الإيطالي، وأن تعلقه بفريق "الروسونيري" هو الذي دفعه لوضع اسمه وشعاراته على واجهة المطعم وبداخله، لافتا في السياق إلى أن اسم النادي غير مدرج في السجل التجاري للمطعم.

وأشار صاحب المطعم إلى أنه اعتقد في البداية أن الرسالة تتعلق بدعوة من الفريق لمتابعة مباريات "إي سي ميلان" ضمن بطولة الدوري الإيطالي، قبل أن يفاجأ بأنها تتضمن طلبا بإزالة اسم وشعارات النادي من المطعم، مشددا على أن ذلك لن يجعله يتخلى عن تعلقه بفريق "إي سي ميلان".

وتفاعل العديد من مستخدمي المنصات الاجتماعية مع تصريحات صاحب المطعم بولاية تيارت (غرب)، وما أعلنه بخصوص رسالة نادي ميلان النادي الإيطالي الشهير الذي يضم في صفوفه اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر.

المصدر: " nabd.com" 

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