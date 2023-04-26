صاحب مطعم في الجزائر يتلقى رسالة "مفاجئة" من ميلان فريق إسماعيل بن ناصر (فيديو)

نشر صاحب مطعم "للبيتزا" في الجزائر، يدعى سفيان، مقطع فيديو قال فيه إنه تلقى مراسلة رسمية من نادي ميلان الإيطالي، طالبه فيها بإزالة اسم النادي وشعاراته عن واجهة المطعم وداخله.

وأكد سفيان ويلقب بـ"ميلانو" أنه استجاب لطلب نادي ميلان، مشيرا إلى أنه لم يكن يتطلع لجني الأرباح من وراء استخدام اسم النادي الإيطالي، وأن تعلقه بفريق "الروسونيري" هو الذي دفعه لوضع اسمه وشعاراته على واجهة المطعم وبداخله، لافتا في السياق إلى أن اسم النادي غير مدرج في السجل التجاري للمطعم.

وأشار صاحب المطعم إلى أنه اعتقد في البداية أن الرسالة تتعلق بدعوة من الفريق لمتابعة مباريات "إي سي ميلان" ضمن بطولة الدوري الإيطالي، قبل أن يفاجأ بأنها تتضمن طلبا بإزالة اسم وشعارات النادي من المطعم، مشددا على أن ذلك لن يجعله يتخلى عن تعلقه بفريق "إي سي ميلان".

صاحب مطعم المأكولات بولاية #تيارت التي راسلته إدراة نادي ميلان تطالبه بحذف شعار النادي من مطعمه، في أول تصريح له قائلا: لما وصلتني رسالة وشفت شعار واللوغو قلت لصاحبي جات في وقتها بلاك هاذي دعوة خاصة منهم باش يعرضونا لـ إيطاليا و نشوفو مباراة النادي في دوري ابطال اوروبا لكن 🇮🇹😂 pic.twitter.com/FRLw6Kg5nN — NȺĐȺ ĐƵ 🇩🇿 (@NadaBz1) April 25, 2023

وتفاعل العديد من مستخدمي المنصات الاجتماعية مع تصريحات صاحب المطعم بولاية تيارت (غرب)، وما أعلنه بخصوص رسالة نادي ميلان النادي الإيطالي الشهير الذي يضم في صفوفه اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر.

المصدر: " nabd.com"