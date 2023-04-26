حارس مرمى ينقذ فريقه بهدف "عالمي" وفي الوقت القاتل (فيديو)

أنقذ حارس مرمى نادي ديبورتيس تيموكو، يركو أورا، فريقه من الهزيمة أمام ضيفه سان ماركوس دي أريكا (1-1) في الوقت القاتل للقاء الذي جمعهما، ضمن دوري الدرجة الثانية التشيلي لكرة القدم.

وتقدم يركو أورا إلى منطقة جزاء الخصم، عندما حصل فريقه على ركلة ركنية في الوقت الضائع، ونجح في تسجيل هدف التعادل بتسديدة رأسية رائعة.

🤯⚽⚪🟢 ¡TUVIMOS GOL DE ARQUERO EN EL ASCENSO BETSSON!



Yerko Urra fue el héroe de Deportes Temuco en el choque ante San Marcos de Arica, al anotar de cabeza el empate 1-1 con que terminó el encuentro en los minutos finales. pic.twitter.com/LQHNxCcQYY — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 23, 2023

واقتنص يركو أورا، بذلك نقطة ثمينة لفريقه رفع بها رصيده إلى 16 نقطة، لينفرد بالمركز الثالث في جدول الترتيب بعد الجولة التاسعة من أصل 30 جولة، بفارق ثلاث نقاط عن فريق سان لويس كويلوتا، ولاسيرينا صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب.

وقال الحارس يركو أورا لقناة "AS تشيلي"،: "حارس المرمى يصعد دائما عند الركلة الركنية بقصد مساعدة أو إزعاج (الخصم) حتى يتمكن أحدا من زملائه في الفريق من التسجيل"، مضيفا: "هذه المرة جاء دوري ولم أتخيل أن يحدث ذلك أبدا".

وأشار حارس المرمى إلى أن الفضل يعود لمدرب نادي ديبورتيس تيموكو، خوان خوسيه ريبيرا، الذي منحه الإذن بالصعود إلى ضربة الزاوية، بقوله: "لولا ذلك كنت سأبقى في المرمى، لأنني إذا صعدت فيمكنهم مباغتتي في هجوم مرتدة، التفاصيل هي التي تصنع الفارق، أشكر المدرب لمنحي الإذن، على الرغم من أنني ذهبت مع الاقتناع بأنه يمكنني فعل شيء ما".

وكشف يركو أورا عن أنه يشاهد دائما، روجيرو سيني وخوسيه لويس تشيلافيرت، وهما حارسان أسطوريان من أمريكا الجنوبية، اشتهرا بتسجيل الأهداف من الركلات الحرة وركلات الترجيح.

يذكر أن حارس مرمى فريق كوبريسال مع كولو كولو، لياندرو ريكينا، سجل هدفا من مسافة 101 متر، خلال مباراة لفريقه، في مارس الماضي، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى التشيلي لكرة القدم، مما يرشحه لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

المصدر: وكالات