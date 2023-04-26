آل الشيخ يحذر جماهير الهلال بشأن تذاكر النهائي الآسيوي

وجه سلطان آل الشيخ عضو مجلس إدارة نادي الهلال والرئيس التنفيذي لشركة الهلال الاستثمارية، رسالة مهمة لجماهير الزعيم، بخصوص تذاكر مباريات النهائي الأسيوي.

ويستعد الهلال لمواجهة أراوا ريد دايموندز الياباني السبت المقبل، على ملعب "الملك فهد الدولي"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وغرد سلطان آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "يود نادي الهلال السعودي التنويه إلى جمهوره العزيز بأن المنصة الرسمية لبيع تذاكر مباريات الهلال هي تطبيق Blustore_app، وتم الإعلان مسبقا عن آلية الأولوية لشراء التذاكر وأنها محصورة على المشتري الأول ولا يجوز إعادة بيعها حسب الشروط والأحكام المبينة على التذكرة".

يود نادي الهلال السعودي التنويه إلى جمهوره العزيز بأن المنصة الرسمية لبيع تذاكر مباريات #الهلال هي عن طريق تطبيق @Blustore_app وقد تم الإعلان مسبقًا عن آلية الأولوية لشراء التذاكر وأنها محصورة على المشتري الأول ولا يجوز إعادة بيعها حسب الشروط والأحكام المبينة على التذكرة. — سلطان آل الشيخ (@AlsheikhSultan) April 25, 2023

وأضاف: "أي منصة تدعي توفر تذاكر لمباريات الهلال هي منصة تقوم بممارسة عمل مخالف ولا تمثل النادي ونحذر جماهيرنا العزيزة من التعامل معها أو الترويج أو الاستجابة إلى أي حملة تسويقية تقوم بها مباشرة أو عن طريق أي حسابات مؤثرة".

ويأمل النادي من جمهوره العزيز تفهم هذه الخطوة وذلك لحفظ حقوقه وإتاحة الفرصة للجمهور الذي يرغب حقيقةً في حضور المباريات ومساندة فريقه نحو النجاح. — سلطان آل الشيخ (@AlsheikhSultan) April 25, 2023

وأشار: "النادي يقوم حاليا برصد كافة التذاكر التي يتم عرضها بطريقة مخالفة وذلك لإلغائها وإعادة طرحها مجددا للبيع مع احتفاظ النادي بكافة حقوقه القانونية تجاه المخالفين، ولا يتحمل النادي أي مسؤولية تجاه أي طرف يتم إلغاء تذكرته نتيجة الحصول عليها بطرق مخالفة".



وختم آل الشيخ، بقوله: "يأمل النادي من جمهوره العزيز تفهم هذه الخطوة وذلك لحفظ حقوقه وإتاحة الفرصة للجمهور الذي يرغب حقيقة في حضور المباريات ومساندة فريقه نحو النجاح".

المصدر: twitter/AlsheikhSultan