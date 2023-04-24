بعد وصوله إلى برشلونة ومعه 15 حقيبة.. عائلة ميسي تحسم اختيارها بين فرنسا وإسبانيا

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم الاثنين، عن موقف عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، من العودة إلى برشلونة.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وزاد النجم الأرجنتيني، من التكهنات بشأن مستقبله وإمكانية عودته إلى نادي برشلونة بعد وصوله إلى المدينة الكتالونية يوم السبت برفقة عائلته، رغم أن تقارير صحفية أكدت أنها كانت زيارة عادية لقضاء إجازة قصيرة.

وقال الإعلامي الإسباني جيرارد روميرو المقرب من إدارة نادي برشلونة، عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "ميسي وصل يوم السبت إلى برشلونة ومعه 15 حقيبة برفقة عائلته وبيبي كوستا ومساعديه، هذه ليست زيارة اعتيادية للنجم الأرجنتيني إلى برشلونة، لأن بيبي كوستا كان يحمل 15 حقيبة سفر".

وأضاف: "بالنظر إلى الزيارات السابقة، ميسي هذه المرة خرج من باب مختلف من المطار حرصا على ألا يراه أحد في برشلونة".

وتابع: "ميسي أقرب أكثر من أي وقت مضى من العودة إلى برشلونة، ولكن علينا أن نكون حذرين الأيام المقبلة لأن هناك تحركات قد تحدث".

وكانت تقارير إسبانية، أكدت في وقت سابق، أن برشلونة يملك رغبة صارمة من أجل استعادة ميسي الصيف المقبل على أساس عقد يمتد لموسمين، بعد أن رحل عن ملعب "كامب نو"، صيف 2021 في صفقة انتقال حر.

ولكن ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن أفراد عائلة ميسي يرحبون بالعودة لبرشلونة، بعد أن عاشوا هناك معظم أوقات حياتهم.

وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من السعادة التي تشعر بها أسرة النجم الأرجنتيني في باريس، إلا أنها تعتبر برشلونة بلدها الأصلي.

وأشارت تقارير صحفية أن برشلونة أجل خطوة بدء التفاوض مع ميسي، بانتظار رد رابطة "الليغا" على الخطة التي قدمها النادي بشأن فاتورة رواتب اللاعبين.

المصدر: وسائل إعلام