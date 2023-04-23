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دورة بانيا لوكا.. لايوفيتش يفاجئ روبليف ويحقق اللقب

الرياضة

دورة بانيا لوكا.. لايوفيتش يفاجئ روبليف ويحقق اللقب
AP
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فاجأ الصربي دوشان لايوفيتش نظيره الروسي المتألق مؤخرا أندريه روبليف المصنف سادسا عالميا، بتغلّبه عليه في نهائي دورة بانيا لوكا البوسنية للتنس يوم الأحد.

وجاء فوز لايوفيتش على منافسه الروسي بمجموعتين لواحدة وبواقع 6-3، 4-6، و6-4.

وأنهى لايوفيتش، المصنف 70 عالميا والذي أقصى من ربع النهائي مواطنه نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا، سلسلة من ثمانية انتصارات تواليا لروبليف شهدت تتويج الروسي في مونتي كارلو الأسبوع الماضي بأول ألقابه في دورات الماسترز للألف نقطة.

وهذا اللقب هو الثاني للايوفيتش بعد أول في دورة أوماغ الكرواتية 2019، علما بأنه أزاح روبليف من طريقه حينها قبل أن يجدد الفوز عليه الأحد في ثاني مواجهة بينهما.

المصدر: وكالات

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