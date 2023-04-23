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شاهد.. فورنالس يسجل هدفا خرافيا في الدوري الإنجليزي ويجهش بالبكاء

الرياضة

شاهد.. فورنالس يسجل هدفا خرافيا في الدوري الإنجليزي ويجهش بالبكاء
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أحرز الإسباني بابلو فورنالس هدفا عالميا في فوز فريقه ويستهام على بورنموث برباعية دون رد يوم الأحد، لحساب المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتصدى فورنالس لعرضية من زميله جارود بوين بركلة على طريقة "ركلة العقرب"، ليضع الكرة في الشباك ويسجل واحدا من أجمل الأهداف هذا الموسم.

وبدا فورنالس متأثرا جدا من نجاحه في تسجيل هدفه بتلك الطريقة، حيث ظهر خلال احتفاله وهو يبكي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هدف النجم الإسباني ورشحوه ليكون من ضمن أبرز الأهداف المرشحة للفوز بجائزة بوشكاش لعام 2023 والتي تقدم لصاحب أجمل هدف في العالم.

وانتهت المباراة بفوز رفاق فورنالس برباعية دون رد، ليرفع ويستهام رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ13، بينما توقف رصيد بورنموث عند 33 نقطة ويحتل المركز الـ15.

المصدر: RT

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