شاهد.. فورنالس يسجل هدفا خرافيا في الدوري الإنجليزي ويجهش بالبكاء

أحرز الإسباني بابلو فورنالس هدفا عالميا في فوز فريقه ويستهام على بورنموث برباعية دون رد يوم الأحد، لحساب المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتصدى فورنالس لعرضية من زميله جارود بوين بركلة على طريقة "ركلة العقرب"، ليضع الكرة في الشباك ويسجل واحدا من أجمل الأهداف هذا الموسم.

PABLO FORNALS SCORPION 🦂⚒️ Outstanding reaction and finish by West Ham winger. East London Giroud.pic.twitter.com/2V9X59qBIL — Men in Blazers (@MenInBlazers) April 23, 2023

بابلو فورنالس ضد بورنموث. 🦂 pic.twitter.com/FXGpOt79T4 — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) April 23, 2023

وبدا فورنالس متأثرا جدا من نجاحه في تسجيل هدفه بتلك الطريقة، حيث ظهر خلال احتفاله وهو يبكي.

Pablo Fornals scores West Ham 4th with a scorpion kick! 🦂



🎥 @NBCSportsSoccerpic.twitter.com/WgvMCoOC9T — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 23, 2023

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هدف النجم الإسباني ورشحوه ليكون من ضمن أبرز الأهداف المرشحة للفوز بجائزة بوشكاش لعام 2023 والتي تقدم لصاحب أجمل هدف في العالم.

وانتهت المباراة بفوز رفاق فورنالس برباعية دون رد، ليرفع ويستهام رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ13، بينما توقف رصيد بورنموث عند 33 نقطة ويحتل المركز الـ15.

المصدر: RT