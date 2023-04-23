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غوارديولا يعلق على إنجاز محرز التاريخي في كأس إنجلترا

الرياضة

غوارديولا يعلق على إنجاز محرز التاريخي في كأس إنجلترا
AFP
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علق مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا على إنجاز نجمه الجزائري رياض محرز، في لقاء شيفيلد يونايتد أمس السبت ضمن نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي فوزا سهلا على حساب شيفيلد بثلاثة أهداف دون رد، وشهدت المباراة تألق محرز، الذي تمكن من تسجيل  ثلاثية "هاتريك"، ليقود مانشستر سيتي إلى نهائي البطولة.

وبات محرز أول لاعب يسجل ثلاثية في نصف نهائي كأس إنجلترا منذ أن نجح أليكس داوسون من مانشستر يونايتد في مرمى فولهام عام 1958، حسب وكالة "أوبتا" للإحصائيات.

وعن إنجاز محرز علق غوارديولا قائلا: "رياض يتأفف لديّ دائما عندما لا يلعب. لكن عندما يلعب دائما ما يكون على الموعد وهذا هو الأهم. إنه لاعب للمسرح العالمي، أنا راض تماما عن رياض".

وتابع "لقد رأينا المستوى الرائع لرياض منذ سنوات عدة عندما كان في صفوف ليستر سيتي، يملك طموحا كبيرا لتسجيل الأهداف".

وينتظر مانشستر سيتي في المباراة النهائية لكأس إنجلترا المقررة على ملعب ويمبلي حيث تقام مباريات نصف النهائي والنهائي منذ بضع سنوات، في الثالث من يونيو المقبل، جاره مانشستر يونايتد أو برايتون اللذين يتواجهان في وقت لاحق اليوم.

المصدر: "أوبتا" + وكالات

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