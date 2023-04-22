 
مباشر

محرز يسجل "هاتريك" تاريخية ويقود مان سيتي لنهائي كأس إنجلترا (فيديو)

الرياضة

محرز يسجل
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v6c9

تعملق جناح مانشستر سيتي، الدولي الجزائري رياض محرز بتسجيله ثلاثية فريقه في مرمى شيفيلد يونايتد من شامبيونشيب 3-0 السبت ليقوده إلى نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم.

وجاءت أهداف محرز في الدقائق 43 من ركلة جزاء و61 و66.

وبات محرز أول لاعب يسجل ثلاثية في نصف نهائي كأس إنجلترا منذ أن نجح أليكس داوسون من مانشستر يونايتد في مرمى فولهام عام 1958، حسب وكالة "أوبتا" للإحصائيات.

وينتظر مانشستر سيتي في المباراة النهائية لكأس إنجلترا المقررة على ملعب ويمبلي حيث تقام مباريات نصف النهائي والنهائي منذ بضع سنوات، في الثالث من يونيو المقبل، جاره مانشستر يونايتد أو برايتون اللذين يتواجهان غدا الأحد.

وحافظ مان سيتي بالتالي على آماله في إحراز الثلاثية (الدوري المحلي والكأس ودوري أبطال أوروبا) وهو إنجاز لم يحققه في إنجلترا سوى مانشستر يونايتد عام 1999.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي خاض مباراتين أكثر، علما بأن الفريقين سيتواجهان على ملعب الاتحاد في مباراة مرتقبة الأربعاء المقبل.

كما بلغ مانشستر سيتي نصف نهائي دوري الأبطال حيث يلعب أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا