محرز يسجل "هاتريك" تاريخية ويقود مان سيتي لنهائي كأس إنجلترا (فيديو)

تعملق جناح مانشستر سيتي، الدولي الجزائري رياض محرز بتسجيله ثلاثية فريقه في مرمى شيفيلد يونايتد من شامبيونشيب 3-0 السبت ليقوده إلى نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم.

وجاءت أهداف محرز في الدقائق 43 من ركلة جزاء و61 و66.

Hat-trick hero 🎩@Mahrez22 scores the first FA Cup semi-final treble since 1958 🤯#EmiratesFACuppic.twitter.com/uQmIBRV9jJ — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 22, 2023

وبات محرز أول لاعب يسجل ثلاثية في نصف نهائي كأس إنجلترا منذ أن نجح أليكس داوسون من مانشستر يونايتد في مرمى فولهام عام 1958، حسب وكالة "أوبتا" للإحصائيات.

وينتظر مانشستر سيتي في المباراة النهائية لكأس إنجلترا المقررة على ملعب ويمبلي حيث تقام مباريات نصف النهائي والنهائي منذ بضع سنوات، في الثالث من يونيو المقبل، جاره مانشستر يونايتد أو برايتون اللذين يتواجهان غدا الأحد.

وحافظ مان سيتي بالتالي على آماله في إحراز الثلاثية (الدوري المحلي والكأس ودوري أبطال أوروبا) وهو إنجاز لم يحققه في إنجلترا سوى مانشستر يونايتد عام 1999.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي خاض مباراتين أكثر، علما بأن الفريقين سيتواجهان على ملعب الاتحاد في مباراة مرتقبة الأربعاء المقبل.

كما بلغ مانشستر سيتي نصف نهائي دوري الأبطال حيث يلعب أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

المصدر: وكالات