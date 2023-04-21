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أنس جابر تعبر بسهولة إلى نصف نهائي دورة شتوتغارت

الرياضة

أنس جابر تعبر بسهولة إلى نصف نهائي دورة شتوتغارت
AP
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حجزت التونسية أنس جابر، المصنفة رابعة عالميا مقعدها في نصف نهائي بطولة شتوتغارت للتنس، بعدما حققت فوزا سهلا على البرازيلية بياتريز حداد مايا في مباراة جمعتهما يوم الجمعة.

وجاء فوز أنس بمجموعتين دون رد تفاصيلهما، 6-4 و6-0.

وتلتقي النجمة التونسية في الدور المقبل مع الفائزة من مباراة البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، والتشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة 17.

وتخوض أنس المنافسات في شتوتغارت بعد تتويجها منذ قرابة العشرة أيام باللقب الرابع في مسيرتها في دورة تشارلستون الأمريكية.

المصدر: WTA

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