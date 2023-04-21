الروسي روبليف يصعد إلى نصف نهائي دورة بانيا لوكا

بلغ الروسي أندريه روبليف الدور نصف النهائي لبطولة لوكا بانيا البوسنية للتنس البالغ مجموع جوائزها 560 ألف دولار، بفوزه على البوسني دامير دجمهور بمجموعتين دون رد يوم الجمعة.

وجاء فوز روبليف المصنف ثانيا في البطولة على منافسه البوسني بواقع 7-5، و6-3.

ورفع النجم الروسي رصيده من الانتصارات المتتالية إلى 7 وسيواجه في الدور المقبل السلوفاكي أليكس مولكان الفائز على الصربي لازلو دييري 6-2، و4-6، و7-5.

تجدر الإشارة إلى أن الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا، يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مواطنه دوشان لايوفيتشز ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة لوكا بانيا .

المصدر: ATP