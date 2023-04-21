سواريز يوضح ما نشره بشأن عودة ميسي لبرشلونة

قام مهاجم نادي برشلونة السابق، الأوروغوياني لويس سواريز، بتعديل منشور له شاركه مع متابعيه على "إنستغرام" ولمح فيه إلى إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى "البارسا".

وتناقلت وسائل الإعلام حول العالم خلال الساعات الماضية، صورة نشرها سواريز مع صديقه المقرب وزميله السابق في نادي برشلونة ميسي وهما يرتديان قميص النادي الكتالوني، وعلق "عودة"، وهو ما أثار جدلا حول عودة ميسي إلى برشلونة في ظل سعي النادي الإسباني لاستعادة أسطورته مجددا بنهاية هذا الموسم.

ومع تزايد نقل الخبر عن سواريز، عاد المهاجم الأوروغوياني ليعدل منشوره، وكتب: "كنت أتذكر العصر القديم" في إشارة إلى الفترة التي قضاها مع ميسي في نادي برشلونة.

وتشير تقارير عدة إلى أن نادي برشلونة يعمل على استعادة نجمه وهدافه التاريخي ميسي مع نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل.

المصدر: مواقع التواصل