الولايات المتحدة والمكسيك تتقدمان بملف مشترك لاستضافة مونديال السيدات

أعلن الاتحادان الأمريكي والمكسيكي لكرة القدم يوم الخميس، تقديمهما ملفا مشتركا لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027.

وكشف الاتحادان عن مشروعهما قبل شهر من الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في 19 مايو لتقديم ملفات الترشيح رسميا لاستضافة العرس العالمي النسائي.

وقالت رئيسة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم سيندي بارلو كون في بيان: "لطالما كانت الولايات المتحدة رائدة على مستوى العالم في كرة القدم النسائية وسيكون التنظيم شرفا لنا لاستضافة الحدث الكروي العالمي الأول للسيدات مع المكسيك".

من جهته، أكد رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم يون دي لويسا أن تنظيم هذه البطولة سيساعد في تطوير كرة القدم النسائية في المكسيك.

وقال "إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مرة أخرى مع اتحاد كرة القدم الأمريكي لتنظيم كأس العالم في منطقتنا والتي ستكون بلا شك تاريخية".

ونظمت الولايات المتحدة كأس العالم للسيدات في عامي 1999 و2003، لكن المكسيك لم تستضف المسابقة أبدا.

وفي حال تم اختيار الملف الأمريكي المكسيكي المشترك، فستقام كأس العالم للسيدات بعد عام واحد من كأس العالم للرجال 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتنافس الملف الأمريكي المكسيكي مع ملف مشترك آخر بين بلجيكا وألمانيا وهولندا، إلى جانب ترشيحي جنوب إفريقيا والبرازيل.

وسيختار الاتحاد الدولي الملف المضيف لمونديال 2027 في جمعيته العمومية المقررة في مايو 2024.

المصدر: أ ف ب