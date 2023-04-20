عائلة شوماخر تخطط لاتخاذ إجراء قانوني بشأن مقابلة وهمية

تعتزم عائلة الألماني ميكايل شوماخر اتخاذ إجراءات قانونية بحق مجلة "دي أكتوايلي" الألمانية لنشرها مقابلة وهمية أجريت بتقنيات الذكاء الاصطناعي مع بطل العالم السابق للفورمولا واحد.

وزعمت المجلة أنها أجرت مقابلة مع أسطورة الفئة الأولى، وهي الأولى له منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الدماغ في عام 2013 في حادث تزلج في جبال الألب الفرنسية.

ونشرت المجلة أمس الأربعاء "المقابلة"، وكشفت بعد ذلك أنها نتجت عن تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتضمنت "المقابلة" اقتباسات منسوبة إلى شوماخر، ناقش فيها حياته العائلية منذ الحادث وحالته الصحية.

وأكد متحدث باسم عائلة شوماخر التي حرصت على إبقاء حالة سائق فيراري ومرسيدس السابق سرية، أن الأخيرة تخطط لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلة "دي أكتوايلي".

ولم يشاهد شوماخر البالغ 54 عاما علنا في السنوات العشر التي تلت تعرضه للإصابة، مع القليل من المعلومات المقدمة علنا عن حالته.

وتشير التقارير إلى أن شوماخر يعاني من مشاكل في الذاكرة والحركة والكلام منذ وقوع الحادث ويتم رعايته في منزله بالقرب من جنيف.

وقالت كورينا، زوجة شوماخر، في فيلم وثائقي بث على منصة "نتفليكس" عام 2021 "الخصوصية هي خصوصية، كما قال دائما"، وتابعت "ميكايل دائما يحمينا ونحن الآن نحمي ميكايل".

وفاز شوماخر بسبعة ألقاب في الفورمولا واحد (2 مع بينيتون و5 مع فيراري)، قبل أن يعادل رقمه القياسي البريطاني لويس هاميلتون.

وحقق الألماني 91 انتصارا في الفئة الأولى، خلف هاميلتون (103).

المصدر: أ ف ب