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رسميا .. أول عريضة قانونية ضد كريستيانو رونالدو بسبب "الفعل الفاضح" في ديربي الرياض

الرياضة

رسميا .. أول عريضة قانونية ضد كريستيانو رونالدو بسبب
AFP
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أعلنت دكتورة القانون الدولي نوف بنت أحمد، التقدم بعريضة للنيابة العامة السعودية، ضد ما وصفته بـ"الفعل الفاضح" من جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد جماهير الهلال.

وكتبت الدكتورة نوف عبر حسابها على موقع "تويتر" تغريدة، قالت فيها: "تم رفع العريضة للنيابة العامة ضد المدعو رونالدو، وسنوافيكم بالمستجدات".

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وتم تداول مقطع فيديو يظهر رونالدو وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير الهلال، التي قمت بالهتاف بالهتاف في المدرجات "ميسي .. ميسي"، في محاولة لإثارة غضبه عقب المباراة، التي خسرها الهلال على يد النصر بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء، ضمن الجولة الـ25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

من جهة أخرى قال القانوني أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا عبر حسابه في "تويتر": "مثل هذه الحالات إذا ثبتت التهمة فيها، تدخل ضمن نطاق لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عملا بأحكام المادة (48) لأنها حصلت ضمن مسابقة رياضية معتمدة في الاتحاد وداخل الملعب".

ونشر الرفاعي لائحة العقوبات من الاتحاد السعودي لكرة القدم حيث تقول: إنه في حالة قام أي لاعب بسلوك مشين أو استخدم ألفاظ أو إشارات عدوانية أو مهينة تجاه المنافس أو أي شخص آخر بخلاف مسؤولي المباراة، سيتم إيقافه مباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال.

وأدان قطاع واسع من جماهير الكرة السعودية، سلوك رونالدو بعد لقاء الهلال، مطالبين لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاع عقوبة على النجم البرتغالي.

المصدر: twitter/NoufPoet

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