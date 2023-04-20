شاهد.. هالاند "المدمر" يهدر ركلة الجزاء الأولى له منذ عامين

أضاع النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، ركلة الجزاء التي تم احتسابها لصالح فريقه خلال مباراة بايرن ميونخ الألماني التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي بعد لمسة يد على أوباميانكو لاعب فريق بايرن ميونخ إلا أن النرويجي أهدرها.

Erling Haaland has scored his last 18 penalties in all competitions for club and country - but he blazes this one over!



That was the first penalty he has missed since April 2021 for Borussia Dortmund.#FCBayern | #MCFC | #UCL



🎥 @btsportfootballpic.twitter.com/2JcM2k5N4b — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 19, 2023

وحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هالاند أهدر ركلة جزاء لأول مرة في مسيرته مع مانشستر سيتي.

كما أهدر النرويجي، ركلة جزاء للمرة الأولى في آخر 16 محاولة على مستوى الأندية، بعيدا عن ركلات الترجيح.

وسبق لمهاجم مانشستر سيتي أن نفذ 18 ضربة جزاء متتالية دون أن يخطئ، سددها جميعا بنجاح على مدار عامين.

وكانت آخر مرة أهدر فيها هالاند، ركلة جزاء، خلال مواجهة بوروسيا دورتموند ضد يونيون برلين في أبريل 2021.

لكن سرعان ما وجد هالاند طريقه لهز الشباك عند الدقيقة 57 ليصبح ثاني لاعب من البريميرليغ يسجل 12 هدفا في موسم واحد بدوري الأبطال بعد الهولندي رود فان نيستلروي بقميص مانشستر يونايتد بموسم 2002-2003.



لكن الدولي النرويجي تفوق على المهاجم الهولندي المعتزل، نظرا لوصوله إلى 12 هدفا في 8 مباريات فقط، بينما سجل فان نيستلروي 12 في 9 لقاءات.

Erling Haaland makes amends for his missed penalty 💥⚽️ pic.twitter.com/t78ZjTSZcA — SPORTbible (@sportbible) April 19, 2023

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وعادل يوزوا كيميش لبايرن من ركلة جزاء في الدقيقة 83 لينتهي لقاء الإياب 1-1.

إلا أن بطل إنجلترا المستفيد من فوزه على البافاري 3-0 ذهابا، ضرب موعدا في نصف النهائي مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب والرقم القياسي بعدد الألقاب (14) الذي أقصى بدوره تشيلسي الإنجليزي بالفوز عليه 4-0 في مجموع المباراتين.

المصدر: RT