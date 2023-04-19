سيلفا ينتقد ملاك تشيلسي ويحثهم على وضع استراتيجية لمنع تراجع الفريق

حث قطب دفاع تشيلسي ومنتخب البرازيل تياغو سيلفا، النادي اللندني على وضع "استراتيجية" لمنع تراجع نتائجه في الموسم المقبل بعد خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

وتلاشى الأمل الأخير للفريق اللندني في إنقاذ موسم كارثي أمس الثلاثاء، بخسارته أمام ضيفه ريال مدريد 0-2 في إياب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة، بعدما كان خسر بالنتيجة ذاتها ذهابا الأربعاء الماضي في العاصمة الإسبانية.

واعترف سيلفا بأن الموسم كان قاسيا على النادي وقال إن تشيلسي المدججة تشكيلته بالنجوم تشهد وجود لاعبين غير سعداء على الدوام.

وأنفق تشيلسي أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني (620 مليون دولار) في سوق الانتقالات منذ شرائه من قبل كونسورتيوم بقيادة الأمريكي تود بوهلي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش العام الماضي.

وأشرف على تدريب تشيلسي أربعة مدربين حتى الآن هذا الموسم آخرهم المؤقت فرانك لامبارد بعد إقالة الألماني توماس توخيل وغراهام بوتر، فيما قاده برونو سالتور مباراة واحدة قبل تعيين لاعب وسطه السابق لامبارد.

وخسر لامبارد المباريات الأربع التي قاد فيها تشيلسي منذ تعيينه، وهز فريقه الشباك مرة واحدة فقط.

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر في الدوري بفارق 17 نقطة عن المركز الرابع مع بقاء سبع مباريات ومن غير المرجح أن يتأهل إلى إحدى المسابقات الأوروبية.

وقال سيلفا عقب الخسارة أمام ريال مدريد إنه من المهم تقييم الخطأ الذي حدث بدلا من توجيه اللوم.

وأضاف "لا يكفي أن ننظر إلى المدرب وقول إنه خطأ هذا الشخص، إنه خطأ ذلك الشخص.. إذا لم نتحمل مسؤولياتنا".

وتابع "علينا أن نتوقف وتكون لدينا استراتيجية لعدم تكرار نفس الأخطاء العام المقبل".

وأردف سيلفا البالغ من العمر 38 عاما قائلا إن النادي اضطر إلى زيادة حجم غرفة تغيير الملابس لاستيعاب تشكيلته الضخمة، مع ثمانية تعاقدات جديدة في يناير وحده.

وأوضح "أعتقد أنه وقت صعب بالنسبة للنادي، مع تغيير المالك، ووصول العديد من اللاعبين - حتى أنهم اضطروا إلى زيادة حجم غرفة الملابس لأنه لم يكن هناك مساحة كافية لجميع اللاعبين".

وختم "النقطة الإيجابية هي أن هناك لاعبين رائعين في الفريق ولكن النقطة السلبية هي أن شخصا ما سينزعج، لأنه لا يمكن للجميع اللعب ويجب على المدرب اختيار 11 لاعبا وهناك 30 لاعبا".

المصدر: أ ف ب