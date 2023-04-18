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الأهلي المصري يتخذ قرارا صارما في حق حارسه الشناوي

الرياضة

الأهلي المصري يتخذ قرارا صارما في حق حارسه الشناوي
Legion-Media
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اتخذت إدارة نادي الأهلي المصري قرارا صارما في حق قائد وحارس الفريق محمد الشناوي بعد واقعة اعتدائه على أحد لاعبي سموحة خلال مباراة الفريقين أمس الاثنين في الدوري المصري.

وقرر مدير الكرة في نادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، توقيع عقوبة مالية كبيرة على الحارس البالغ من العمر 34 عاما نظرا لما بدر منه.

وكان الشناوي طرد من مباراة فريقه ضد سموحة في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد لكمه من دون كرة مدافع سموحة أحمد حكم.

وتفوق رفاق الشناوي على نادي سموحة بهدفين دون رد، ليعزز الأهلي من صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، فيما تجمد رصيد منافسه عند النقطة 31 في المركز التاسع.

المصدر: موقع نادي الأهلي

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