الأهلي المصري يتخذ قرارا صارما في حق حارسه الشناوي

اتخذت إدارة نادي الأهلي المصري قرارا صارما في حق قائد وحارس الفريق محمد الشناوي بعد واقعة اعتدائه على أحد لاعبي سموحة خلال مباراة الفريقين أمس الاثنين في الدوري المصري.

وقرر مدير الكرة في نادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، توقيع عقوبة مالية كبيرة على الحارس البالغ من العمر 34 عاما نظرا لما بدر منه.

🚨🚨قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع عقوبة مالية كبيرة على الحارس محمد الشناوي نظرًا لما بدر منه.🦅 pic.twitter.com/uVZc5WuDfy — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 17, 2023

وكان الشناوي طرد من مباراة فريقه ضد سموحة في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد لكمه من دون كرة مدافع سموحة أحمد حكم.

لحظة طرد محمد الشناوي من مباراة سموحة بالدوري المصري 🟥 pic.twitter.com/muztTOKzOp — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 17, 2023

وتفوق رفاق الشناوي على نادي سموحة بهدفين دون رد، ليعزز الأهلي من صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، فيما تجمد رصيد منافسه عند النقطة 31 في المركز التاسع.

المصدر: موقع نادي الأهلي