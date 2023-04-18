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شاهد.. لحظة اعتداء حارس الأهلي المصري على لاعب سموحة

الرياضة

شاهد.. لحظة اعتداء حارس الأهلي المصري على لاعب سموحة
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تعرض حارس مرمى نادي الأهلي، محمد الشناوي، للطرد خلال المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه سموحة، أمس الاثنين ضمن الأسبوع الـ26 من الدوري المصري، وذلك بسبب اعتدائه على لاعب منافس.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه الحارس المخضرم، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب ضربه أحمد حكم، لاعب نادي سموحة.

وقام الشناوي بلكم أحمد حكم أمام أعين الحكم.

ومن المتوقع أن يفرض الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبة مغلظة على الشناوي بسبب هذا الاعتداء.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

المصدر: مواقع التواصل

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