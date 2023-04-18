شاهد.. لحظة اعتداء حارس الأهلي المصري على لاعب سموحة

تعرض حارس مرمى نادي الأهلي، محمد الشناوي، للطرد خلال المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه سموحة، أمس الاثنين ضمن الأسبوع الـ26 من الدوري المصري، وذلك بسبب اعتدائه على لاعب منافس.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه الحارس المخضرم، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب ضربه أحمد حكم، لاعب نادي سموحة.

لحظة طرد محمد الشناوي من مباراة سموحة بالدوري المصري 🟥 pic.twitter.com/muztTOKzOp — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 17, 2023

وقام الشناوي بلكم أحمد حكم أمام أعين الحكم.

محمد الشناوي حارس الأهلي يتعرض للطرد، بعد توجيه "بوكس" لأحمد حكم مدافع سموحة، في لقطة أثارت استياء الجميع، خاصة أن تصرف الشناوي جاء بشكل مفاجىء وبدون احتكاك مع لاعب سموحة pic.twitter.com/xdHHWXclay — Sarah Abdelbaky (@SarahAbdelbaky1) April 17, 2023

ومن المتوقع أن يفرض الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبة مغلظة على الشناوي بسبب هذا الاعتداء.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

المصدر: مواقع التواصل