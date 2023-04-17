تشكيل ريال مدريد لمواجهة تشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قائمة تشكيل الفريق الرسمية لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي مساء غد الثلاثاء التي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "ستامفورد بريدج".

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب لاعب واحد وهو فيرلاند ميندي الذي واصل غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الاصابة التي يعاني منها.

فيما عاد فينيسيوس جونيور إلى جانب توني كروس لقائمة الميرنغي، بعدما غاب الثنائي عن مباراة ريال مدريد الماضية في الليغا أمام قادش.

قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريا لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، فاييخو، ناتشو، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدوارد كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس.

خط الهجوم: كريم بنزيما، إدين هازارد، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، ماريانو دياز.

ويذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين ريال مدريد ضد تشيلسي انتهت بفوز الميرنغي بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياغو برنابيو".

المصدر: twitter/realmadriden