عقب حرق العلم في أرمينيا على الهواء.. أذربيجان تنسحب من بطولة أوروبا لرفع الأثقال (فيديو)

سحبت أذربيجان لاعبيها وممثليها الرياضيين من بطولة أوربا لرفع الأثقال المقامة حاليا في أرمينيا، احتجاجا على حرق علمها أثناء مراسم حفل افتتاح البطولة، يوم الجمعة الماضي.

وقالت أذربيجان إن لاعبيها غادروا أرمينيا باتجاه جورجيا، ثم العودة إلى أذربيجان.

وخلال حفل افتتاح البطولة في العاصمة الأرمينية يريفان، ولدى استعراض أعلام البلدان المشاركة على المنصة، اقتحم شاب يدعى آرام نيكوليان نحو الفتاة التي ترفع علم أذربيجان، وأخذه من يدها وأشعل فيه النار.

Following the flag burning incident in #Yerevan, the #Azerbaijani weightlifting team decided to withdraw from the European Weightlifting Championships in #Armenia.



The 🇦🇿 team had already booked tickets for a flight from Yerevan to Antalya and then to #Baku at 2:55 am. However,… pic.twitter.com/QqgxoqF8Pv — The Azeri Times (@AzeriTimes) April 15, 2023

وأفاد موقع "Aysor.am" نقلا عن مصدر، بأن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أصدر تعليماته للتلفزيون العام (OT) بطرد رئيس الاستوديو الأسلوبي، آرام نيكوليان، بسبب حرقه علم أذربيجان.

ونشرت صحيفة "أذري تايمز" المقطع على حسابها في تويتر، معلقة أن الاتحاد الأذربيجاني قرر الانسحاب من البطولة.

لكن أرمينيا رفضت الاتهامات الأذربيجانية، وقالت إن "الأمر تم حله سريعا ودون وجود أي خطر على المشاركين في البطولة".

وجاء في بيان مشترك لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية في أذربيجان أن "حرق العلم تم من قِبل شخص معتمد في البطولة، خلال حفل الافتتاح بحضور رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان".

وأضاف البيان أن الرأي العام الأرميني أشاد بالحادث، ووصف الشخص الذي حرق العلم بأنه "بطل".

وطالبت أذربيجان الاتحاد الأوربي لرفع الأثقال بفرض عقوبات على أرمينيا.

من جانبه، أدان الاتحاد الأوربي لرفع الأثقال الواقعة، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، متعهدا بدراسة اتخاذ إجراءات إضافية في ضوء الحادث.

وقال البيان: "الاتحاد الأوربي لرفع الأثقال يدين بشدة الحادث الذي جرى خلال حفل افتتاح بطولة أوربا لرفع الأثقال في يريفان، في 14 أبريل، عندما أضرم شخص النار في علم أذربيجان".

وأضاف البيان "الاتحاد يَعد ذلك تعديا خطيرا ومؤسفا، وهجوما على استقلالية الرياضة وقيمها، وانتهاكا للمعايير الدولية للعب النظيف".

المصدر: وكالات