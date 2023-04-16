الروسي روبليف يفوز بجائزة مونتي كارلو للأساتذة (فيديو)

توج الروسي أندريه روبليف بلقب بطولة مونتي كارلو للتنس "Rolex Monte‑Carlo Masters" ، للماسترز ذات الألف نقطة، التي بلغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و228 ألف يورو.

وتمكن أندريه روبليف المصنف خامسا في البطولة، من قلب تأخره بمجموعة إلى فوز على الدنماركي هولغر روني المصنف سادسا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (5-7) و(6-2) و(7-5) في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعتين و33 دقيقة.

وأحرز أندريه روبليف (25 عاما) بذلك اللقب الأول له في بطولة مونتي كارلو للتنس، للماسترز، والتي تقام على الملاعب الرملية، والثالث عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

المصدر: RT