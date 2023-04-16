مجهولون يعرضون أنف تمثال اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش للبيع بـ120 ألف دولار

عرضت مجموعة من المجهولين يطلقون على أنفسهم اسم "The Noze Club" أنف تمثال للاعب كرة القدم زلاتان إبراهيموفيتش مقابل 120 ألف دولار.

وبحسب صحيفة "سيدسفينسكان"، أرسل "أعضاء النادي" عرضا عبر البريد الإلكتروني إلى رئيس لجنة الثقافة في البرلمان السويدي، يان غرونهولم، لشراء القطعة الأثرية مقابل 1.1 مليون كرونة (120 ألف دولار).

كما تلقى النحات الذي نحت التمثال بيتر ليد وعمدة ميلان جوزيبي سالا، نسخة من الرسالة.

نصب تمثال زلاتان إبراهيموفيتش في أكتوبر 2019 في مالمو، وبعد شهر أصبح معروفا أنه حصل على حصة كبيرة في نادي هاماربي، المنافس الرئيسي لمالمو.

وقد أثار ذلك ردود فعل غاضبة أدت لعدة عمليات تخريب استهدفت التمثال الخاص باللاعب البالغ طوله ثلاثة أمتار.

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المصدر: وكالات